Житло в Києві трохи подорожчало

Харків. 15 квітня. УНІАН. Вартість житла на вторинному ринку Києва з 6 по 13 квітня виросла на 0,04% (1 дол.) - до 1947 дол./кв.м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «Канзас» (м.Київ).

Як зазначається в повідомленні, ціни на вторинне житло в столиці стабілізувалися. «Ще в березні потенційні покупці почали моніторити ринок у пошуках відповідних для себе варіантів. Такий інтерес викликав «псевдопопит», і продавці, зі свого боку, перестали знижувати ціну, а в окремих випадках навіть підвищили. Привабливі знижки пропонували лише при «терміновому» продажу майна, яке, як правило, перебувало в заставі. У результаті реальна кількість операцій не збільшилась – ринок так і не «прокинувся», - пояснили в компанії.

На думку експертів, відносна стагнація в ціноутворенні має тимчасовий характер. Адже негативна тенденція зниження вартості житла продовжується, хоча й меншими темпами, тому на житлову нерухомість столиці чекає подальший спад.

За підсумками тижня індекс цінового очікування вторинної нерухомості Києва мав мінімальний приріст – лише 0,04%. Таким чином, вартість житла практично не змінилася. На думку аналітиків компанії, в короткостроковій перспективі чекати різких перепадів цін на вторинне житло не слід.

Індекс дохідності вторинного житла столиці за березень 2009 року підвищився на 1% і становить «мінус» 3,5%.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами компанії, вартість житла на вторинному ринку Києва в квітні ц.р. знизиться на 7,4% - до 1818 дол./кв.м.

Вартість житла на вторинному ринку Києва в березні ц.р. знизилась на 4,5%, до 1965 дол./кв.м, у лютому – на 5,5%, до 2057 дол./кв.м.

Довідка УНІАН. Консалтингова компанія ”Канзас” займається аналізом ринку нерухомості Києва й інших великих міст України. Зараз у базі даних, на підставі якої будуються графіки індексів Києва з 2005 року, міститься 353 тис. оголошень про продаж квартир.