Прокурор об’єднав у одну всі справи щодо розстрілів інкасаторів

Харків. 21 квітня. УНІАН. Прокурор Харківської області Василь СИНЧУК за статтею «бандитизм» об`єднав у одну всі справи за всіма фактами нападів на інкасаторів у Харкові, які були вчинені невідомими особами протягом 2001 – 2009 років.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області, В.СИНЧУК порушив кримінальну справу за фактом організації невстановленими особами озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації та окремих осіб, а також участі у цій банді та у вчинених нею нападах у м. Харкові у жовтні 2001-го, жовтні 2004-го, листопаді 2005-го та у квітні 2009-го років на екіпажі інкасації банків та громадянина Солодовникова Б. М., який від отриманих поранень помер на місці, а його «Мерседес» було викрадено та використано невідомими під час розбійного нападу на екіпаж інкасації «Ощадбанку» 26 жовтня 2004 року, за ст..257 Кримінального кодексу України (бандитизм).

Раніше ці кримінальні справи були порушені за фактами розбійних нападів.

За інформацією прес-служби, аналіз матеріалів, на думку прокурора області, дає підстави стверджувати, що невстановлені особи організували озброєну банду з метою здійснення нападів на співробітників служб інкасації банків. Протягом 2001-2009 років її учасники вчинили 4 зухвалі розбійні напади, зокрема, із застосуванням вогнепальної зброї на екіпажі інкасації Харківської філії АКБ «Правексбанк», Харківського обласного управління ВАТ «Ощадбанк» та АППБ «Аваль» у м. Харкові, під час яких вбито 10 осіб, спричинено тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості чотирьом особам, викрадено близько 1 млн. 219 тис. грн., понад 33,5 тис. доларів США, 4,3 тис. євро, 37 тис. російських рублів, 3 автомобілі, 3 пістолети, 2 автомати та набої до них.

На стійкість злочинного угруповання та його організованість, зазначається у постанові прокурора області, вказують узгоджений характер дій учасників нападів, тривале функціонування цієї групи, періодичне вчинення аналогічних злочинів, використання однієї й тієї ж зброї, здійснення нападів за заздалегідь розробленим планом та чітким розподілом ролей між учасниками банди.

Проведення досудового слідства доручено слідчому управлінню ГУ МВС України в Харківській області, повідомили у прес-службі.