У Москві затримано особу, підозрювану у вбивстві інкасаторів

Харків. 21 квітня. УНІАН. У Москві затримано особу, яка підозрюється у скоєнні низки злочинів на території Харківської та Донецької областей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, затриманий знаходився у міжнародному розшуку 8 років, і правоохоронці не виключають, що він може бути причетний до збройних нападів на харківських інкасаторів

Слідчі дії щодо затриманого будуть здійснені після його екстрадиції в Україну, сказав співрозмовник агентства.

Водночас, сьогодні начальник ГУ МВСУ в Харківській області Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ, який сам брав участь в операції затримання підозрюваного в Москві, сказав журналістам, що не слід поспішати з висновками про причетність цієї людини до нападів на інкасаторів у Харкові.

«Говорити сьогодні, чи ми його пов’язуємо (до «справ інкасаторів» - УНІАН), не можна. Тому що його треба доставити і провести з ним слідчі дії», - сказав В.РАЗВАДОВСЬКИЙ.

За його словами, міліція також має дані про спільника затриманого, який перебуває за межами України. «Є ще його подільник, - повідомив В.РАЗВОДОВСЬКИЙ, - якого потрібно затримати. За ними тягнеться ряд тяжких злочинів, скоєних на території нашої держави, це узнає громадськість, коли він буде доставлений, і з ним будуть проведені всі необхідні дії».

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня 2009 р. у Харкові з автоматичної зброї було розстріляно трьох інкасаторів «Ощадбанку».

Загалом, починаючи з 2001, у Харкові було здійснено чотири напади на інкасаторів, внаслідок яких загинуло 9 осіб.

14 квітня 2009 р. прокурор Харківської області Василь СИНЧУК за статтею «бандитизм» об`єднав у одну всі справи за всіма фактами нападів на інкасаторів у Харкові, які були вчинені невідомими особами протягом 2001 – 2009 років.