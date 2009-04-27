Курс валют у комбанках Харкова

Долар 7,98 – 8,03

Харків. 27 квітня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 27 квітня: Мегабанк - купівля долара - 7,98 грн. (продаж - 8,1 грн.), євро - 10,4 грн. (10,75 грн.), Меркурій - 8,03 (8,08), 10,5 (10,72), Реал-банк - 8,02 (8,065), 10,5 (10,65), Базис - 8,025 (8,08), 10,55 (10,75) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 27 квітня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США - 770,0000 (на 24 квітня - 770,0000); 100 EUR - 1018.8640 (на 24 квітня - 1004,8500); 10 RUR - 2.3041 (на 24 квітня - 2,2791).

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