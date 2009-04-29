Фельдман підозрює, що допомога банкам перетворилася на бонуси топам

Харків. 29 квітня. УНІАН. Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН звернувся до голови Головного контрольно-ревізійного управління України Миколи СИВУЛЬСЬКОГО з проханням перевірити розмір окладів, премій, надбавок, матеріальної допомоги й інших фінансових винагород, одержаних керівниками промислових підприємств державної форми власності і державних банків за підсумками 2008 року, а також передбачених у 2009 році, на предмет їх економічної обгрунтованості і відповідності економічній ситуації в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

Крім того, О.ФЕЛЬДМАН просить перевірити розмір зарплат топ-менеджерів і доплат до них, а також доходи акціонерів тих комерційних банків, які звернулися за рефінансуванням до Національного банку України і уряду.

Необхідність такої перевірки, на думку О.ФЕЛЬДМАНА, пов`язана із встановленням економічної справедливості і виявленням необгрунтованих витрат на оплату послуг держменеджерів в умовах браку бюджетних коштів у зв`язку з економічною кризою.

Депутат вважає, що інформація про доходи менеджерів держпідприємств, а також акціонерів і керівників комерційних банків, що звернулися по допомогу до держави, повинна бути максимально доступною і прозорою в умовах економічної кризи.

“Не можна допустити перетворення антикризової державної допомоги в «бонуси» для керівників держкомпаній, акціонерів і управляючих проблемних комерційних банків», – вважає О.ФЕЛЬДМАН.

На його думку, перевірка ГоловКРУ не тільки виявить значне зростання зарплат у керівників держпідприємств, які одержують фінансову допомогу, затримуючи при цьому зарплати робітникам і виплату внесків до Пенсійного фонду. Така перевірка, упевнений депутат, покаже і високий рівень в умовах кризи доходів серед менеджерів і акціонерів комерційних банків, які не видають вкладникам депозити і не займаються кредитуванням реального сектору економіки.

Водночас О.ФЕЛЬДМАН як представник депутатського об`єднання «За Харківщину!» заявив, що за результатами перевірки ГоловКРУ одержана інформація буде опублікована в ЗМІ Харкова, і об`єднання добиватиметься звільнення тих керівників держпідприємств регіону, які допустять необгрунтовані «самовинагороди».