Курс долара в обмінниках Києва

Харків. 13 травня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,69 грн. (курс знизився на 1,3% порівняно з 12 травня), продають – по 7,87 грн. (на 0,8% дешевше). Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі доларів коливаються в межах 7,60-7,80 грн., з продажу – 7,79-7,95 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,47 грн., продають – по 10,80 грн., курси дещо знизилися відучора. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,25-10,62 грн., з продажу – в межах 10,65-10,94 грн.

Курс купівлі/продажу наявного рубля в комбанках сьогодні дещо знизився, порівняно з 12 травня, і становить у середньому 0,2227/0,2455 грн. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,187-0,24 грн., з продажу – 0,235-0,2741 грн.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,70 грн. (курс купівлі знизився на 1% порівняно з 12 травня), продають – по 7,86 грн. (курс продажу знизився на 0,8%).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,53 грн., продажу – 10,78 грн., курси дещо змінилися порівняно з 12 травня.

Курс купівлі російського рубля по київських банках трохи знизився, порівняно з 12 травня, і становить у середньому 0,2215 грн., курс продажу – на 0,5% – до 0,2478 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,70/7,90 грн., євро – 10,40/10,75 грн., рубль – 0,19/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,65/7,90 грн., євро – 10,30/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,75/8,03 грн., євро – 10,50/10,75 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 13 травня, становить: гривні до долара США – 7,6555, до євро – 10,475021, до російського рубля – 0,23715.