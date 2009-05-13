У Пісочні на вулиці виявлено 1 кг ртуті

Харків. 13 травня. УНІАН. У вівторок на одній з вулиць у Пісочні працівники воєнізованого гірничо-рятувального загону зібрали близько одного кілограма ртуті.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, рідину, яка знаходилася у пляшці і частина якої була розлита, знайшла під купою сміття мешканка селища.

Після надходження сигналу на місце події виїхали рятувальники. Вони обстежили місцевість та підтвердили, що знайдена рідина дійсно була ртуттю. 800 грамів її знаходилося у негерметичній пластмасовій пляшці, ще 200 грамів її біло розлито на землі. Рятувальники зібрали всю ртуть та зробили хімічну обробку місцевості. Всі роботи зі збору ртуті та хімічної обробки місцевості тривали близько трьох годин.