Харків’ян цього року поменшало

Харків. 18 травня. УНІАН. Чисельність населення Харківської області у першому кварталі цього року зменшилася 5355 осіб. В розрахунку на 1000 населення показник скорочення становить 7,8 осіб.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

За даними статистики на 1 квітня ц.р., загальна чисельність мешканців Харківщини становила 2 млн. 777 тис. 100 осіб, у тому числі міського 2217,8 тис. осіб та сільського 559,3 тис. осіб.

Зміна чисельності населення відбулася за рахунок природного (4783 особи, або 7,0 осіб на 1000 населення) та міграційного (572 особи, або 0,8 осіб на 1000 населення) скорочень, повідомили у прес-службі.

Найбільш населеними містами Харківщини залишаються Харків (1.453.462) та Ізюм (53121).

Населення найбільш густонаселених територій області: Куп’янська міськрада – 58857, Лозівська – 69028, Люботинська – 24640, Первомайська – 31279, Чугуївська – 33559.

Населення по районах Харківщини: Балаклійський – 85366, Барвінківський – 25595, Близнюківський – 21361, Богодухівський – 40903, Борівський – 18316, Валківський – 33019, Великобурлуцький – 24225, Вовчанський – 49430, Дворічанський – 19020, Дергачівський – 95012, Зачепилівський – 16383, Зміївський – 74065, Золочівський – 28692, Ізюмський – 19146, Кегичівський – 21963, Коломацькій – 7873, Красноградський – 46299, Краснокутський – 29793, Куп’янський – 26547, Лозівський – 31131, Нововодолазький – 35620, Первомайський – 17492, Печенізький – 10798, Сахновщинський – 22934, Харківський – 183194, Чугуївський – 47564, Шевченківський – 21380.