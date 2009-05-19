У Харкові протестували представники грального бізнесу

Харків. 19 травня. УНІАН. Сьогодні у Харкові пройшла акція протесту проти заборони грального бізнесу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 1 тисячі учасників пікетування, яке пройшло на майдані Свободи навпроти приміщення облдержадміністрації, висловили своє негативне ставлення до ухваленого Верховною радою України Закону «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Учасники акції, яка була організована обласним об’єднанням роботодавців Асоціації діячів грального бізнесу, тримали в руках плакати з написами: «Поверніть нам роботу!», «Антинародну Раду у відставку!».

У спілкуванні з журналістами представники грального бізнесу наголошували, що його заборона нанесе значної шкоди економіці країни. Зокрема, за їхніми даними, лише на Харківщині втратили роботу понад 7 тисяч людей – працівників ігрових закладів, а бюджет країни загалом може недоотримати близько 700 млн. грн.

З учасники пікетування спілкувався заступник губернатора Сергій СТОРОЖЕНКО, якому вони вручили свою заяву.