Аграрії Харківщини завершили сівбу соняшнику

Харків. 21 травня. УНІАН. Сільськогосподарські підприємства Харківської області завершили сівбу соняшнику.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, згідно з оперативною інформацією управлінь агропромислового розвитку районних держадміністрацій, станом на 20 травня господарства області завершили сівбу соняшнику на всій запланованій площі.

Всього посіяно 319,7 тис. га. Ярові культури на сьогодні посіяні на площі 987,5 тис. га, що становить 90% від запланованого.