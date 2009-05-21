У Харкові знову горіло авто
13:49, 21 травня 2009Харьків
0 0
На цей раз Lexus RX-350
Харків. 21 травня. УНІАН. У Харкові знову горів автомобіль.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося сьогодні вночі що в Дзержинському районі міста.
На вул. Данілевського в дворі одного з житлових будинків вогнем був охоплений автомобіль Lexus RX-350. Горів моторний відсік автомобіля. Пожежа була ліквідована о 02:17.
Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter