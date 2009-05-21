У Харкові знову горіло авто

Харків. 21 травня. УНІАН. У Харкові знову горів автомобіль.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося сьогодні вночі що в Дзержинському районі міста.

На вул. Данілевського в дворі одного з житлових будинків вогнем був охоплений автомобіль Lexus RX-350. Горів моторний відсік автомобіля. Пожежа була ліквідована о 02:17.

Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.