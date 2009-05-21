Вибух у Катеринівці коштував життя одній людині

Харків. 21 травня. УНІАН. Помер від ран чоловік 1973 р.н., який був поранений сьогодні внаслідок вибуху невідомого предмету в селі Катеринівка Лозівського району Харківської області.

Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальника Головного управління МВС України в Харківській області Ігор ЛУПАНДІН, чоловік помер від отриманих осколкових ран в Лозівській районній лікарні, куди він був доставлений у тяжкому стані разом з іншим постраждалим від вибуху.

За словами І.ЛУПАНДІНА, причини вибуху встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 7.30 у селі Катеринівка Лозівського району Харківської області на території столярки місцевого сільськогосподарського підприємства стався вибух. Внаслідок вибуху невідомого предмету постраждали двоє працівників підприємства: чоловіки 1973 та 1967 років народження. Вони були доставлені (один у тяжкому стані) до Лозівської райлікарні.