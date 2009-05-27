Депутати взялися допомагати Ізюмському ТРЗ

Харків. 27 травня. УНІАН. Депутати Ізюмської міськради проситимуть Кабінет міністрів України допомогти Ізюмському тепловозоремонтному заводу вийти зі скрутного становища.

Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник народного депутата України Володимира ФІЛЕНКА Василь ЛЕСИК, рішення звернутися до уряду було ухвалене на виїзній сесії Ізюмської міськради, яке відбулося 26 травня на Ізюмському ТПЗ.

Депутати констатували, що «це державне підприємство перебуває в кризовому стані і потребує серйозної підтримки уряду», - повідомив В.ЛЕСИК. Зокрема, сказав він, завод має 5 млн. грн. заборгованості із зарплати своїм працівникам, понад 3 млн. грн. боргу Пенсійному фонду і є лідером із цих показників у Харківській області.

В.ЛЕСИК повідомив також, що депутати вирішили заслухати тимчасово виконуючого обов’язки директора заводу Миколу ПОДУШКА щодо шляхів виходу підприємства з кризи 10 червня ц.р.

З кінця квітня, зазначив В.ЛЕСИК, працівники заводу перебувають у безоплатній відпустці і не отримують зарплати. Депутати висловили занепокоєння, що в місті наростає соціальна напруга, яка, на їхню думку, може мати негативні наслідки. Вони вважають, що є приклад допомоги уряду державним підприємствам на Харківщині, зокрема, заводу ім. Малишева та авіаційному заводу, і таким же чином можна б було підтримати Ізюмський ТРЗ, сказав В.ЛЕСИК.