Проблемні банки: хроніка подій

Харків. 29 травня. УНІАН. Видання «Дело» з`ясувало, наскільки добре поінформовані співробітники проблемних банків про ситуацію в їхній фінустанові.

Журналіст звернувся у всі банки з введеною тимчасовою адміністрацією з такими запитаннями: «Чи є труднощі у вашої фінустанови?», «Що чекає банк в найближчому майбутньому?», «Наскільки ризиковано відкривати депозит у вашому банку?». Результати міні-дослідження можна оцінити як задовільні — майже в усіх банках співробітники чесно розповіли, що в їх установі введена тимчасова адміністрація і виплати за зобов`язаннями заморожені. У більшості проблемних банків також не прагнуть залучати нові депозити від населення, встановлюючи ставки за вкладами нижче за середньоринкові. Співробітники деяких фінустанов прямо говорять, що відкривати зараз депозит у їх банку — це не найкраща інвестиція.

Одеса-Банк

Одеса-Банк виявився єдиною фінустановою, в якій відмовилися надати інформацію про поточну ситуацію. Співробітниця головного офісу не захотіла відповідати на жодне з поставлених питань, а замість яких-небудь пояснень поклала слухавку.

«Національний кредит»

Співробітник депозитного відділу пояснив, що в банку введена тимчасова адміністрація, термін якої закінчується 19 червня. «Після закінчення мораторію ми плануємо видавати вклади», — говорить він. Депозити, термін яких закінчився, можна продовжити на тих же умовах, на яких вклад був оформлений спочатку. «Якщо банк депозит не поверне, то відповідальність лягає на Фонд гарантування внесків (ФГВ). Ви навіть можете додати якусь суму до тієї, що вже у нас в банку, все одно держава поверне депозит, якщо він менше 150 тисяч», — запевняє співробітник. Щоправда, він помилився. Нагадаємо, що з 3 березня банк є тимчасовим членом ФГВ і нові вклади під його захист не потрапляють.

«Національний стандарт»

У банку «Національний стандарт» розповіли, що їх установу збиралися об`єднувати з банком «Європейський», але не встигли, оскільки в них була введена тимчасова адміністрація. «Зараз у цих двох банках тимчасова адміністрація і всі активні операції заблоковані. Нам не називають термінів, коли ми зможемо почати виплачувати кошти», — пояснює співробітниця фінустанови. На сьогоднішній день банк може тільки переоформляти вклади, термін яких закінчується після дати введення тимчасової адміністрації (15 травня). «Переоформлення — це укладення нових договорів за новими умовами», — пояснює співробітниця депозитного відділу. Мінімальний термін вкладу — 9 місяців, максимальний — один рік. Прибутковість за вкладами пропонується 19% і 19,5% відповідно.

«БІГ Енергія»

Персонал банку розповідає, що причиною введення тимчасової адміністрації стали проблеми з ліквідністю. Співробітниця полтавського філіалу фінустанови не втрачає надії, що ситуація покращає. «Банк веде переговори з НБУ про надання стабілізаційного кредиту, а також з інвестором про купівлю», — заспокоює клієнта дівчина. Та все ж не радить відкривати новий депозит або поповнювати раніше відкритий. «Поки у нас труднощі, краще почекати з новим депозитом», — говорить вона.

Банк Київ

Співробітниця контакт-центру майже відразу поспішила повідомити, що банк «Київ» чекає допомоги від держави. «Ми просимо всіх клієнтів набратися терпіння, поки пройде процес рекапіталізації. Це займе ще місяць-два», — заспокоює вона. Проте, поки ситуація не проясниться, дівчина не рекомендує оформляти нові депозити в їх банку.

Родовід Банк

У колл-центрі банку «Родовід» повідомили, що вони поки не повертають депозити. Фінустанова пропонує переоформити депозитний договір, але на нових умовах. Ці умови дуже важко назвати вигідними для клієнта: мінімальний термін вкладу — 9 місяців з прибутковістю 14% річних, депозит строком на 1 рік заробить 15%.