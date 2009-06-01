Сума збитків внаслідок пожежі в ТЦ «Барабашове»

Встановлюється сума збитків внаслідок пожежі, що сталася 30 травня п.р. в торговельному центрі «Барабашове», чутки про постраждалих не підтвердилися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Харкові заявив генеральний директор ТОВ «Хароптторг», якому належить ТЦ «Барабошове», Андрій ШЕСТАКОВ.

«Сума збитків ще не встановлена, оскільки це дуже кропітка робота», - сказав А.ШЕСТАКОВ.

Він уточнив, що в основному згорів одяг.

«Дуже багато товарів, оскільки вони упаковані в поліетилен, були тільки залиті водою. Тому якщо підприємці зможуть якимсь чином відновити їх, сума збитків може змінитися», - підкреслив гендиректор ТОВ «Хароптторг».

А.ШЕСТАКОВ переконаний, що найближчим часом робота на пошкоджених вогнем торговельних місцях буде відновлена.

«Оскільки всі торговельні місця застраховані, ми сподіваємося за рахунок страхової компанії їх відновити. Постраждалим підприємцям одразу були виділені вільні місця, і деякі з них вийшли на роботу вже у неділю», - повідомив він.

Також А.ШЕСТАКОВ спростував чутки про постраждалих внаслідок пожежі охоронців ТЦ «Барабашове».

«Охорона не має права брати участі у гасінні пожежі, тому вони могли тільки надихатися димом. Жодної людини не постраждало. На той час не було навіть людей, котрі порізалися склом. Чутки про постраждалих не підтвердилися», - наголосив гендиректор ТОВ «Хароптторг».

Як повідомляв УНІАН, 30 травня у Харкові у торговому центрі «Барабашове» сталася пожежа. Вогнем були охоплені 4 павільйони. Площа пожежі становила близько 40 кв. метрів. Постраждалих немає. Причини пожежі і збитки встановлюються.

Це вже третя пожежа в ТЦ за останній рік. Одна з пожеж, збитки від якої становили близько 50 млн. грн., сталася у квітні 2008 року, друга – у серпні 2008 року.