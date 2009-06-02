У найстарішого дуба України з’явився правнук

Молоденький дуб шість сантиметрів заввишки нещодавно виявили туристи неподалік стовбура 1100-літнього дуба Максима Залізняка у Холодному Яру (Черкаська область).

Як повідомив кореспонденту УНІАН генеральний директор Національно-культурного заповідника "Чигирин" Василь ПОЛТАВЕЦЬ, ніхто з працівників заповідника не сподівався, що у цього славетного дуба з`являться "нащадки", оскільки в такому віці дерева повністю припиняють плодоносити.

Молодий дубочок працівники філії Холодний Яр заповідника "Чигирин" назвали "Правнуком", адже колись біля 25-метрового дуба, якого ще називають "Дідом", росла його родина з двох дубів, яких звали "Син" та "Онук".

Крім того, нещодавно також з`ясувалося, що дуб Залізняка ще продовжує рости. Коли минулого літа заміряли його розміри, то побачили, що дерево стало на цілий метр вищим, а його стовбур став товстішим на 10 сантиметрів і тепер має 9 метрів у обхваті.

Довідка УНІАН: Дуб Максима Залізняка - найстаріший дуб в Україні, є одним із природних чудес України. Релікт колишніх деревостоїв Холодноярских лісів - тисячолітній дуб-велетень, росте в центрі масиву поблизу села Буда Черкаської області. У 1972 році дуб отримав статус державної пам`ятки природи місцевого значення (ботанічний релікт). Це найбільше дерево в Україні та одне з десяти найбільших дерев у Європі. Стовбур цього дерева має в обхваті на висоті грудей людини – 9 м. У народі він названий дубом Максима Залізняка. Легенда стверджує, що під кроною цього дуба збиралися повстанці на чолі із Северином Наливайком. Саме під цим дубом давали клятву гайдамаки - боротися з польським засиллям, не жаліючи життя. Збиралися тут і воїни Холодноярської республіки. Шість разів дуб Залізняка вражали блискавки, розриваючи його стовбур, проте, дуб вистояв.

У 1997–1998 роках дуб почав засихати. Аби його врятувати, в свердловини глибиною 70 метрів навколо стовбура закачали спецдобрива.