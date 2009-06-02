900 шахтарів стоять під Верховною Радою

Працівники трьох орендних вугледобувних підприємств Донецької області пікетують сьогодні Верховну Раду і Кабінет міністрів України з вимогою забезпечити прийом державною компанією «Вугілля України» вугілля, що видобувається шахтами, які не підпорядковуються Міністерству вугільної промисловості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації профспілок України, також гірники мають намір вимагати надати підприємствам додаткові квоти на відвантаження ДП “Вугілля України” твердого палива.

В акції, що розпочалась о 9.30 біля будівлі Верховної Ради, беруть участь 900 гірників орендних підприємств ОП «Шахтоуправління імені В.І. Чапаєва», ЗАТ «Шахта «Ждановська» і ТОВ «Шахта «Світанок».

Ініціатором і організатором акції є Профспілка працівників вугільної промисловості (ППВП) Федерації профспілок України.

Як повідомив голова ЦК ПРУП Федерації профспілок України Віктор ТУРМАНОВ, щомісячно своєчасно виплачуючи податки, кожна з цих шахт забезпечує поповнення бюджету на суму від 750 до 900 тис. грн. За його словами, водночас дискримінаційна політика ДП «Вугілля України» стосовно шахт недержавної форми власності може спричинити за собою закриття даних шахт і фактично залишити без роботи понад 4,5 тисяч шахтарів і їх сімей.

«Тільки щоб виплатити заробітну плату трудящим, розрахуватися з комунальними боргами, розрахуватися за оренду та провести податкові платежі й обов`язкові відрахування щомісячно необхідно реалізовувати 60 тис. видобутого вугілля. Наприклад, сьогодні ДП «Вугілля України» приймає від Шахтоуправління імені В.І. Чапаєва за квотою, що діє, тільки 2,5 тис. тонн продукції. У результаті грошей від реалізації продукції вистачає лише на оплату спожитої електроенергії за місяць», - сказав він.

Шахтарі приїхали до Києва сьогодні вранці 22-х автобусах і мають намір продовжувати акцію до виконання урядом їхніх вимог.

*** Профспілка працівників вугільної промисловості входить до складу Федерації профспілок України. Об`єднує близько 500 тис. осіб (88% трудящих галузі): трудящих вуглевидобувних шахт, вугільних розрізів, машинобудівних заводів, ремонтно-механічних заводів, збагачувальних фабрик, інших організацій і установ. Має територіальні комітети в 9 областях України: Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Кіровоградській, Київській, Одеській та Харківській.