За попередніми даними, серед пасажирів зниклого літака Air France українців не було.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

У повідомленні нагадується, що вчора після зльоту з аеропорту „Гальау”, Ріо-де-Жанейро (Бразилія) з екранів радарів авіаційної служби зник аеробус А330-200 авіакомпанії Air France, що виконував рейс AF447, Ріо-де-Жанейро-Париж

В аеропорт призначення літак не прибув. На зазначений рейс зареєструвалися 216 пасажирів (126 чоловіків, 82 жінки та 8 дітей), 12 членів екіпажу.

Авіакомпанія Air France надала номери телефонів, за якими можна отримати додаткову інформацію щодо пасажирів, які перебували на літаку, рейс AF 447: Бразилія – 0800 881 2020, Франція – 0800 800 812, інші країни + 33 157021055.

За попередніми даними Посольства України у Франції, яке посилається на кризовий центр МЗС Франції, серед пасажирів зниклого літака громадян України не виявлено.

Водночас Національна агенція цивільної авіації Бразилії та Федеральна поліція поки що не надають офіційної інформації щодо повного переліку пасажирів рейсу AF447 та наголошують, що розповсюджені в електронних і друкованих мас-медіа переліки є неофіційним та отримані через непідтверджені журналістські джерела в авіакомпанії.