Проблемні банки: хроніка подій

«Дело» з`ясувало, в яких проблемних банках можна одержати знижку при достроковому погашенні кредиту і скільки на цьому можна заощадити.

Банк Надра

Банк «Надра» стимулює своїх позичальників достроково погашати кредити за допомогою зменшення процентної ставки. Для того, щоб понизити ставку за автокредитом, клієнтові треба одноразово погасити 15% від залишку заборгованості. В цьому випадку знижка складе 2% річних незалежно від валюти кредиту.

У контакт-центрі попереджають, що бонуси діють для тих позичальників, які не мають прострочень.

Відносно іпотечних кредитів у «Надра» інші правила. Пільгу можуть одержати всі дисципліновані клієнти, навіть якщо вони не гаситимуть кредит достроково. Єдине, що для цього потрібно, — щоб у позичальника не було прострочень і затримок платежів за останні 6 місяців. У такому разі на перші півроку процентна ставка знижується на 0,25% річних, а ще через 6 місяців можна одержати знижку ще на 0,25%.

Родовід Банк

У Родовід Банку вибрали інший шлях до серця позичальника. Тут, якщо клієнт погодиться достроково погасити більше 20% доларового кредиту, банк продасть йому валюту за пільговим курсом. В даний час курс продажу долара для таких операцій в Родовід Банку складає 7,2 гривні за долар. Окрім цього, якщо клієнт достроково погасить 25% від залишку заборгованості за доларовим кредитом, то банк готовий надати можливість перевести валютну позику в гривневу. При цьому конвертувати американську валюту в українську «Родовід» буде за тим же пільговим курсом 7,2 гривні за долар.

Банк Київ

Спеціальних програм лояльності для добросовісних позичальників у банку «Київ» немає, і навіть якщо клієнт достроково погасить всі 100% заборгованості, ніяких пільг він за це не отримає.

Проте співробітниця кредитного відділу банку все одно наполегливо радить погашати кредити якнайскоріше. «Особливо якщо у вас валютний кредит, краще заплатити зараз, поки курс долара знову вгору не пішов», — вмовляє обізнана у валютних тенденціях дівчина.

Укрпромбанк

На офіційному веб-сайті банку можна знайти декілька програм, які дозволяють заощадити при достроковому погашенні кредиту. Розмір знижки залежатиме від частини кредиту, що достроково погашається, валюти позики і його цільового призначення. Так, якщо позичальник погасить автокредит на рік вперед, то банк скине 0,25% річних в доларі і 0,5% в гривні. При погашенні кредиту з випередженням на три роки знижка буде 0,5% і 1% відповідно. Схожа система і в іпотеці. Максимальний бонус при іпотечному кредиті покладений клієнтам, які заплатять на 4 роки вперед, знижка складе 1% від процентної ставки за валютним кредитом і 1,5% — за гривневим.

БРР

За словами співробітника кредитного відділу Банку регіонального розвитку, програм лояльності для позичальників поки немає, але вони знаходяться в розробці. Втім, фінансова установа працює з кожним клієнтом окремо. «По суті, ви можете написати заяву і запропонувати свої умови. Кредитний комітет розгляне ваше прохання», — радить фахівець.

В інших банках з введеною тимчасовою адміністрацією поки не збираються йти на які-небудь поступки позичальникам.