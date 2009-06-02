Місто в Харківській області Первомайський може перетворитися на Лихачове. Постанова про перейменування деяких українських міст зареєстрована у Верховній Раді 28 квітня і вручена для ознайомлення депутатами сьогодні. Автор законопроекту – депутат від БЮТ Юрій Гнаткевич.

Згідно з постановою, місто Артемівськ (Луганської області) пропонують перейменувати в Катеринівку, Артемівськ (Донецької області) – у Бахмут, Артемове (Донецької області) – у Неліпівськ, Дзержинськ (Донецької області) – у Щербинівку, Дніпродзержинськ (Дніпропетровської області) – у Кам’янськ,

Дніпропетровськ (Дніпропетровської області) – у Січеслав, Димітров (Донецької області) – у Гродівку, Кіровоград (Кіровоградської області) – у Елісаветград, Кіровськ (Луганської області) – у Голубіївськ, Кіровське (Донецької області) – у Кленове, Котовськ (Одеської області) – у Бірзулу, Красноармійськ (Донецької області) – у Гришин, Кузнецовськ (Рівненської області) – у Вираш, Новомосковськ (Дніпропетровської області) –у Самар, Орджонікідзе (Дніпропетровської області) – у Покровськ, Первомайське (Луганської області) – у Олександрівку; Первомайське (Миколаївської області) – у Богопіль, Первомайське (Харківської області) – у Лихачове, Першотравенськ (Дніпропетровської області) – у Шахтарське, Свердловськ (Луганської області) – у Довжанськ, Торез (Донецької області) – у Чистякові, Цюрупинськ (Херсонської області) – у Олешки, Щорс (Чернігівської області) –у Сновськ, Южноукраинськ (Миколаївської області) – у Константинівськ, Южнокомунарськ (Донецької області) – у Бунге.

Відповідно, пропонується перейменувати Дніпропетровську область в Січеславську область, а Кіровоградську в Елисаветградську.

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