Два вибухи у відділенні Ощадбанку: 8 потерпілих
11:57, 02 червня 2009Харьків
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НП сталася в Мелітополі
Сьогодні приблизно о 10.30 в місті Мелітополь Запорізької області у відділенні “Ощадбанку”, що розташовано на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку на проспекті 50-річчя Перемоги, сталося два вибухи.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, за попередніми даними, внаслідок вибухів постраждало 8 осіб, одна з яких перебуває у тяжкому стані.
Крім того, вибухом пошкоджено три автомобілі, припарковані поблизу відділення.
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