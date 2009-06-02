Загроза свинячого грипу на кордоні

12:40, 02 червня 2009
Харьків
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Як в Харківській області перевіряють потяги?

Вірус не пройде. На державному кордоні – посилений контроль. Санітарна служба готується до зустрічі зі свинячим грипом – вірусом АН1N1.

Оголошення на вокзалі: «При виявленні хворого в потязі. Забезпечте хворому окреме купе, залишивши хворого на своєму місці».

Такі об’яви нині лунають на усіх залізничних станціях. Куп’янськ-Вузловий – на території України перша велика зупинка потягів, що прямують з Росії. Там, кажуть санлікарі, начебто вже є вірус. Відтак, кожен поїзд зустрічають у бойовій готовності.

Санітарний лікар розмовляє з начальником потягу:- Скажіть, будь ласка, хворі у вас? З підозрою на особливо небезпечні?

- У потязі у нас немає хворих. Усі здорові. Жодних скарг.

Начальник потягу «Свердловськ-Харків» доповідає: хворих у вагонах немає, навіть просто застуджених. Але санлікарі ідуть до вагонів – переконатись, що вжито усіх заходів безпеки.

Перевірка в потязі: «Покажіть нам ваші дезінфікуючі засоби, які використовують для поточного прибирання та документацію на них, сертифікати, регламенти».

Якщо у потязі хтось поскаржиться на здоров’я, провідник негайно повідомить начальникові, той – далі по інстанціях. Контроль – багатоступеневий. Не помітить симптоми захворювання провідник – звернуть увагу митники або прикордонники.

Артем Омеліч, головний санітарний лікар Куп’янської СЕС: «В основному вони працюють з начальником поїзда. Він до моменту прибуття вже має інформацію про підозрюваних або хворих у поїзді, які були до в’їзду на кордон. Залежно від захворювання – або вагон відчеплюється, відвозиться в карантинну безвихідь. Або ж дається інформація за місцем проживання цих контактних хворих і вони продовжують шлях далі».

Санітарні лікарі зізнаються: у реальність загрози і самі не дуже вірять. Але пильнують. Кажуть: погано те, що у свинячого грипу немає виразних симптомів – звичайна хвороба. Та й підтвердити, що це саме вірус АН1N1 місцеві лабораторії не зможуть.

Валерій Красовський, головний санітарний лікар Південної залізниці: «Саме цей – ми не можемо підтвердити. Але є центр грипу в Києві, є ВООЗівські лабораторії. Якщо це буде дуже потрібно – його там підтвердять. І в цьому немає нічого смертельно страшного. Нам головне вчасно локалізувати, уточнити, зробити діагностику, що це той вірус провести всі протиепідемічні заходи».

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