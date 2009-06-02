До міськбюджету з початку року надійшло понад 1,130 млрд. грн.

До зведеного бюджету Харкова до 1 червня надійшло 1 млрд. 130,3 млн. грн. План, за даними Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради, виконаний в цілому на 101,0%, у тому числі за загальним фондом – на 105,2%, за спеціальним фондом – на 85,7%, за трансфертами – на 96,1%.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року фінансові ресурси міста у цілому зменшились на 70,5 млн. грн., при цьому, доходи загального фонду зросли на 26,7 млн. грн. (на 3,7%), доходи спеціального фонду знизились на 104,4 млн. грн., трансферти з Державного бюджету збільшились на 7,3 млн. грн. (на 2,6%), знизилися лише доходи спеціального фонду – на 104,4 млн. грн. До спецфонду надійшло в 2,2 рази менше коштів, чим з січня по червень минулого року. Причина – зменшення надходжень від приватизації комунального майна, від продажу землі, а також до цільового фонду міської ради.

Боргів за зарплатою працівникам бюджетної сфери, яких фінансує міськбюджет, немає.

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