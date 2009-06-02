Ремонт на «Металісті» планують закінчити до 25 липня

Через півтора місяці основні ремонтні роботи на стадіоні «Металіст» будуть закінчені.

Про це заявив голова облдержадміністрації Арсен Аваков.

«Стадіон у першому наближенні буде готовий до 25 липня, з тим щоб уже в серпні грати на «Металісте» матчі Ліги Європи. А до 30 листопада – контрольної дати, певній УЄФА, це вже буде не стадіон, а «цукерка», це буде твір мистецтва», - сказав губернатор.

На думку керівника області, після реконструкції «Металіст» стане одним з кращих стадіонів люкс-класу в Україні.

«Після київського стадіону, який лише зводиться на 65 тисяч місць і після донецької «Донбас-арени», яка буде здана в експлуатацію в кінці серпня на 50 тисяч, третім буде харківський «Металіст» - 42 тисячі глядацьких місць», - відзначив голова облдержадміністрації.

Крім того, керівник області повідомив, що в липні цього року до Харкова очікується приїзд президента УЄФА Мішеля Платіні.

«Ми чекаємо, що в липні місяці у нас буде Мішель Платіні з одноденною інспекційною поїздкою. Я думаю, що він погляне і побачить, що Харків – це місто, за яке потрібно боротися УЄФА, щоб тут проходив Євро-2012, а не так, щоб ми боролися», - пожартував Арсен Аваков.

02.06.2009 12:43

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