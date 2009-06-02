В Харкові відзначать день народження Пушкіна

Святкові заходи на честь дня народження Олександра Пушкіна пройдуть у Харкові 5 червня.

Вони почнуться о 10.00 біля пам’ятника поетові і письменникові в реконструйованому сквері Поезії. У плані – покладання квітів до пам’ятника, виступи гостей, виконання творів письменника артистами театру імені Пушкіна, студентами і учнями шкіл.

У святі візьмуть участь консул Російської Федерації в м. Харкові, керівництво і депутати міської і обласної рад, пише сайт міськвиконкому.

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