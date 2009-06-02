Захворювання на грип A/H1N1 в Україні підтверджене

Українські медики впевнені, що українець, який 29 травня прибув до Києва із США, інфікований вірусом грипу A/H1N1.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні перший заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Олександр БІЛОВОЛ на прес-конференції у Міністерстві охорони здоров`я України.

За його словами, МОЗ вжило усіх необхідних заходів з метою запобігання поширенню нового грипу.

"Наразі ситуація під контролем. На сьогодні стан здоров`я хворого задовільний. Усі, хто контактував з ним - а це 8 митників, 18 прикордонників та 73 члени їхніх сімей - оглянуті лікарями. Та стан їхнього здоров`я контролюватиметься і надалі", - наголосив О.БІЛОВОЛ, зазначивши, один з прикордонників, у якого підвищилася температура, був доправлений до інфекційного відділення, але нині почувається нормально.

"Аналізи хворого було досліджено у двох лабораторіях - Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Громашевського і Українського центру грипу МОЗ, які виявили у пробах вірус грипу А/H1N1," - сказав О.БІЛОВОЛ, наголосивши, що на 99% впевнений у цих результатах.

Однак, зазначив головний санітарний лікар, усі зібрані матеріали також направлені до вірусологічної лабораторії у Лондоні (Англія).

Він також повідомив, що у світі функціонує 4 лабораторії, які спеціалізуються на виявленні вірусу грипу A/H1N1: у Мельбурні, Атланті, Лондоні і Токіо.

"Україну, як одну з країн європейського регіону, обслуговує лондонська лабораторія. Остаточні результати надійдуть через 2-3 тижні. Про перший випадок виявлення хворого на грип A/H1N1 ми також повідомили Всесвітню організацію охорони здоров`я", - наголосив О.БІЛОВОЛ.

Відповідаючи на запитання щодо профілактики нового штаму грипу, головний санітарний лікар вказав, що Міністерство охорони здоров`я розробило "Пам`ятку для населення з приводу недопущення випадків захворювань людей свинячим грипом", яка допоможе уникнути інфікування вірусом A/H1N1.