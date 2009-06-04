«Ширку» проголосять завтра?

Сьогодні увечері, після повернення з Польщі, Тимошенко проведе «виховні» бесіди з різними групами своєї парламентської фракції. Про це «Обкому» повідомив один з нардепів фракції БЮТ. Предмет цих зустрічей один: Юлія Володимирівна переконуватиме депутатів в необхідності створення широкої коаліції з Партією регіонів.

Крім того, Тимошенко сьогодні ж має намір зустрітися з депутатами від луценківської «Народної самооборони». Як повідомив один з нардепів від НС, «сьогодні до парламенту викликали всіх депутатів від «Самооборони». А офіційно про створення коаліції БЮТ і ПР, швидше за все, буде оголошено завтра».