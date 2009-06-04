Курси валют в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,60 грн./дол., продають – по 7,65 грн./дол. Курс купівлі-продажу готівкового долара не змінився порівняно з 3 червня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі доларів коливаються в межах 7,56-7,625 грн./дол., щодо продажу – 7,64-7,70 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі/продажу євро в українських банках дещо змінився, порівняно з 3 червня, і становить 10,72/10,89 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,60-10,77 грн./євро, з продажу – в межах 10,82-11,02 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні підвищився на 1,1%, порівняно з 3 червня, і становить в середньому 0,2358 грн./рубль, продажу – дещо підвищився - до 0,2541 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,245 грн./рубль, з продажу – 0,245-0,28 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,61 грн./дол., продають – по 7,65 грн./дол. (курс не змінився відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,75 грн./євро, що трохи дорожче, ніж учора, продажу – 10,86 грн./євро, що на 0,5% дешевше.

Курс купівлі російського рубля в київських банках підвищився на 0,5%, порівняно з 3 червня, і становить в середньому 0,2329 грн./рубль, продажу – на 0,7% - до 0,2570 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,58/7,65 грн., євро – 10,65/10,95 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,50/7,70 грн., євро – 10,50/11,20 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,60/7,64 грн., євро – 10,78/10,87 грн., рубль – 0,235/0,26 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 4 червня, становить: гривні до долара США – 7,61, до євро – 10,811527, до російського рубля – 0,2494.