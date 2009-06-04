Отруєння у Валках: у лікарні 16 чоловік

Разом і в горі, і в радості. Шістнадцятеро людей потрапили на лікарняні ліжка у Валках. Напередодні в одному з місцевих кафе святкували спочатку день народження, наступного дня там же були помини.

За два дні гості зі скаргами на харчове отруєння почали звертатися до лікарів. Останні троє пацієнтів потрапили до лікарні сьогодні вночі. Стан здоров’я людей медики називають задовільним. Але спілкуватися з ними ще не дозволяють, попереджають: кишкові інфекції – підступні. За даними місцевої лабораторії, причина захворювання – паличка сальмонели.

Тетяна Бєлой, лікар-інфекціоніст Валківської районної лікарні: «Дванадцять чоловік. Вони були в стані середньої важкості і ближче до задовільного. Але, тим не менш… Клініка була у всіх: діарейний синдром, температура. Всім призначена антибіотикотерапія… І ще сьогодні поступили 3 людини. Ще дня два-три. Вони всі вже рвуться додому, бо стан задовільний. Але поки спостереження… інфекція серйозна».

Лікарі кажуть: зазвичай пацієнти знають, чим саме отруїлися, бо відчувають відразу до якогось певного продукту. Нині ж думки розійшлися. Хтось скаржиться на м’ясні блюда, комусь не до смаку прийшлась риба.

Санітарній службі, аби з’ясувати, що було збудником хвороби, довелось постаратися. У самому кафе, де пригощались люди, їжі вже не було.

Микола Менинник, головний санітарний лікар Валківського району: «Ми перевірили за 31 число меню і за 1 число меню. Так, є спільні блюда, де є кури, і печінка, і заливна риба. Ускладнилося тим, що залишки продуктів зібрали і після поминань додому забрали, і ми вже їх там не виявили. Пройшло 1,5 доби, а забрали хворих вже з будинку».

У санлікарів багато питань до персоналу та стану кафе. Нині воно закрите, там триває дезинфекція. Власницю закладу санстанція оштрафувала. Окрему перевірку проводить прокуратура. Правоохоронці не виключають, що також притягнуть підприємницю до відповідальності.

Медики ж спостерігають за здоров’ям усіх інших відвідувачів кафе. Загалом на двох заходах там побувало 32 людини. Половина – у лікарні, інша, швидше за все, уже не захворіє, кажуть інфекціоністи. Бо інкубаційний період сальмонельозу – а що це він, сумнівів вже немає – два-три дні.

Власний запобіжний захід вигадав головний санлікар району. Микола Менинник сьогодні оприлюднить постанову, за якою усі заклади громадського харчування напередодні масових святкувань мають узгоджувати з ним меню, хоча б у літній період.

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