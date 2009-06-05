Аваков привітав журналістів з професійним святом

Харків. 5 червня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ привітав працівників ЗМІ з професійним святом – Днем журналіста.

Звертаючись до журналістів, губернатор зазначив, що «на кожному етапі свого розвитку людство відрізнялося незламною допитливістю і бажало дізнаватися останні новини, причому щонайшвидше. Ось саме завдяки цьому зацікавленню і з`явилася професія, свято представників якої відзначає вся країна, бо без вас ми вже не уявляємо свого життя!».

А.АВАКОВ переконаний, що «не існує більш чи менш важливих професій. Втім, саме журналістика є однією з найвідповідальніших професій у світі - саме журналісти формують громадську думку, впливають на розвиток не лише особистості, але й усієї країни.

Тож ваша праця грає вельми значну роль в житті суспільства. Ви маєте постійно доводити верховенство інтелекту, примушувати читачів, слухачів і глядачів думати, аналізувати, відшукувати істину. Ви виконуєте свою роботу навіть тоді, коли вона стає небезпечною, переслідуючи тільки одну мету — донести правду до суспільства. Вибухи на артскладах у Лозовій, лісові пожежі в Ізюмському районі – можна привести ще безліч прикладів, коли журналісти, ризикуючи своїм життям, були на передовій і не лише висвітлювали події, але й допомагали тим, кого торкнулося горе. Я вдячний вам за небайдужість та відчуття громадського обов’язку. Я вдячний вам за бажання бачити в сьогоденні гарні новини – позитив, який неодмінно може змінити життя на краще!».

Губернатор не сумнівається, що переважна більшість журналістів «заслуговуєте пошани, адже за рівнем майстерності, професіоналізму, творчого натхнення вам не має рівних. Харківська журналістика – це ім`я, перед яким розкриваються будь-які двері!

Від щирого серця бажаю, щоб у важливій, цікавій і необхідній професії вам завжди супроводив успіх, щоб вашими вірними супутниками завжди були натхнення і творчість, щоб всі ваші сміливі ідеї та задуми втілювалися у життя, а з під вашого гострого журналістського пір`я завжди виходило сильне і переконливе слово.

Залишайтеся завжди такими ж допитливими і небайдужими до проблем людей, які оточують вас!».

А.АВАКОВ побажав журналістам «щастя вам, добра і миру».