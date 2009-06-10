З початку купального сезону на Харківщині втопилося 7 людей
10:27, 10 червня 2009Харьків
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Вдвічі більше, ніж за весь минулий рік
Харків. 10 червня. УНІАН. З початку купального сезону цього року на різних водоймах Харкова та області загинуло 7 чоловік.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.
За даними прес-служби, це вдвічі більше порівняно з минулим роком, протягом якого втопилося три людини.
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