З початку купального сезону на Харківщині втопилося 7 людей

Харків. 10 червня. УНІАН. З початку купального сезону цього року на різних водоймах Харкова та області загинуло 7 чоловік.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

За даними прес-служби, це вдвічі більше порівняно з минулим роком, протягом якого втопилося три людини.