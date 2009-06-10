Богословська виступить на прес-конференції

Сьогодні в УНІАН

Харків. 10 червня. УНІАН. Сьогодні в УНІАН о 14.30 відбудеться прес-конференція на тему: «Кулуарні домовленості у Верховній раді щодо відмови голосувати проект постанови про відсторонення від обійманої посади мера Києва». Учасники: народні депутати України Інна БОГОСЛОВСЬКА, Кирило КУЛИКОВ, а також представник Національного комітету порятунку бізнесу Тетяна ПЕТРЕНКО.

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