Харківський тракторний завод створив новий трактор ХТЗ-22021

Харків. 11 червня. УНІАН. Харківський тракторний завод створив новий трактор загального призначення ХТЗ-22021.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор з продажу Торгового дому ВАТ «ХТЗ» Сергій КАРАБИЛО, цей трактор уперше представлено на XXI Міжнародну агропромислову виставку-ярмарок «Агро-2009», яка сьогодні розпочала роботу в Києві у Національному комплексі «Експоцентр України».

За словами С.КАРАБИЛА, у нову модель внесено низку конструкторських змін та розробок, які використовуються в сучасному тракторобудуванні. Зокрема, це стосується ходової частини – коробки передач і мостів. Машина має пластикове облицювання, поліпшений дизайн, що відповідають європейським стандартам, а також каркасну кабіну з центральною посадкою тракториста, кондиціонери, органи керування, які відповідають сучасним вимогам ергономіки.

«Створення нової моделі, - сказав С.КАРАБИЛО, - викликане потребами підвищити продуктивність виробництва в сільському господарстві у зв’язку з використанням сільгоспвиробниками більш сучасних технологій».

За його словами, ХТЗ-22021 оснащений двигуном Ярославського моторного заводу «ЯМЗ-236» з турбіною і має потужність 235 к.с.

«Цей трактор, - зазначив фахівець, - на 30% підвищує продуктивність використання техніки порівняно з нашими попередніми зразками типу ХТЗ-170».

С.КАРОБИЛО повідомив, що створені три зразки нової моделі проходять випробування, і восени завод планує розпочати випуск цих машин.

Ринок для такої техніки, відмітив він, - передусім Україна, Росія, а також країни Середньої Азії – Казахстан, Таджикистан, Узбекистан.