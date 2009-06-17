Українці щорічно витрачають 700 млн. дол. на побутові хабарі

Харків. 17 червня. УНІАН. Щорічно на так звану побутову корупцію українці витрачають до 700 млн. доларів США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила на прес-конференції у Харкові менеджер з дослідження та моніторингу проекту«Сприяння активній участі громадян у протидії корупції «Гідна Україна» Світлана ГОРНА.

За її словами, протягом 2007-2009 років проект «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції «Гідна Україна» у співпраці з Київським міжнародним інститутом соціології провів три загальнонаціональні опитування громадської думки щодо стану корупції в Україні.

«Відсоток тих, хто дає хабарі протягом 12 місяців не змінюється. Сума хабарів також не змінюється. Вона стабільна. Ця стабільна сума становить приблизно 700 мільйонів доларів на побутову корупцію на рік», - сказала С.ГОРНА.

До побутового хабарництва С.ГОРНА не відносить хабарі, які беруться вищими посадовими особами.