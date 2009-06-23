Проблемні банки: хроніка подій

Харків. 23 червня. УНІАН. Видання «Дело» з`ясувало, що робити клієнтам проблемних банків, якщо відділення, в якому вони обслуговувалися, потрапило під скорочення.

Родовід Банк

У цьому банку за останні три місяці кількість відділень скоротилася по всій Україні з 167 до 92. Як повідомили в колл-центрі, рахунки клієнтів із закритих відділень переводили в сусідні або центральні структурні підрозділи банків. «Подзвоніть за безкоштовним номером: 8-800-50-8888-0, назвіть адресу свого відділення, і вам обов`язково підкажуть, де можна погасити кредит або де отримати інформацію про депозит та інші банківські продукти», — повідомили в прес-службі «Родовід банку» .

«Арма»

У цьому банку повідомили, що за травень-червень у них закрилися два відділення — в містах Рівне і Бровари. Всі рахунки клієнтів цих відділень переведені в головний офіс банку, розташований у Києві, вул. Жилянська, 41-а. Додаткову інформацію клієнти банку можуть одержати за телефоном: 251-11-51.

«Біг Енергія»

Як повідомили в прес-службі, тут 9 червня закрилося поки тільки одне відділення №1 у місті Кузнецовськ Рівненськойї області. Всі активи і зобов`язання цього відділення перейшли на обслуговування у філіал банку в місті Кузнецовську за адресою: мікрорайон Вараш, 25. Клієнти можуть дізнатися докладнішу інформацію за телефоном: 8-03636-382-75.

Надра Банк

Скільки всього закрилося відділень з часу введення тимчасової адміністрації, в банку відповісти важко. У колл-центрі, правда, сказали, що в Києві за останній час закрилися відділення по вул. Дегтярівській, Пушкінській, на бул. Тараса Шевченка. Куди саме «переїхали» рахунки клієнтів, потрібно дізнаватися за телефоном у колл-центрі.

Банк Київ

У колл-центрі фінустанови повідомили, що останнім часом вони теж скоротили філіали і відділення в кожному районі. Правда, інформація про те, в якому саме і скільки, виявилася недоступною. Клієнтам таких відділень порадили уточнювати її в центральному офісі банку по вул. Богдана Хмельницького, 16/22, або за телефоном: 206-51-83.

Укрпромбанк

За даними прес-служби банку, за останні 2,5 місяця було закрито 17 відділень. Дізнатися місцерозташування, контакти і режим роботи відділень, куди переведені клієнти, можна в інформаційно-довідковій службі банку за телефоном: 8-800-500-23-50.