У Харкові сьогодні дискутують про євроатлантичне майбутнє України

Харків. 23 червня. УНІАН.В Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна пройшло урочисте відкриття IV Міжнародного форуму «Євроатлантичне майбутнє України».

як повідомляє сайт Харківської ОДА, в заході взяли участь голова облдержадміністрації Арсен Аваков, його заступник Ярослав Ющенко, Директор Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко Ланге, заступник Директора Департаменту НАТО МЗС України Вадим Пристайко, директор Секції політики, преси і інформації, Представництво Європейської Комісії в Україні Дірк Шюбель, голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, директор Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Борис Тарасюк, Тимчасовий Повірений США в Україні Джеймс Петтіт, представник Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України Борис Парахонський та інші.

Звертаючись до учасників урочистого відкриття, керівник Харківщини зазначив, що приїзд такої кількості міжнародних та вітчизняних експертів до Харкова – значна подія для нашої області, яка має на меті визначення майбутнього розвитку української держави крізь призму інтеграційних процесів до Північноатлантичного Альянсу та Європейського Союзу.

«Україна – це європейська держава, яка повинна зайняти належне їй місце в євроатлантичній спільноті й відповідних міжнародних системах та організаціях, вона мусить захищати свою незалежність і убезпечити державу від існуючих зовнішньо- та внутрішньоекономічних загроз», - підкреслив Арсен Аваков.

Губернатор висловив упевненість, що проведення в студентській столиці Східної України Міжнародного форуму, присвяченого питанням євроатлантичної інтеграції та майбутнього України, ще краще дозволить зрозуміти євроатлантичні прагнення української держави та актуалізувати на регіональному рівні відповідні питання та проблеми на новому етапі у відносинах України та НАТО.

IV Міжнародний форум «Євроатлантичне майбутнє України» триватиме два дні. В рамках конференції відбудеться серія виступів на різні теми, а також громадські дебати, повідомляє сайт.