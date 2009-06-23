Танкіст Кузьмук вважає, що «Оплот» - не першочергове завдання

Харків. 23 червня. УНІАН. Стомільйонне замовлення для Харківського заводу імені Малишева на танк «Оплот» вирішує тільки проблему реанімації самого заводу.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив народний депутат України, екс-міністр оборони Олександр КУЗЬМУК, відповідаючи на запитання про перспективу оновлення парку бронетанкової техніки Збройних сил України.

«Це замовлення дасть можливість реанімувати наш завод Малишева. Це невелике, мізерне замовлення, але воно відновить виробничі потужності», - сказав О.КУЗЬМУК.

Він вважає, що замовлення танку «Оплот» не вирішить проблем оновлення парку бронетанкової техніки ЗСУ, який на сьогодні «морально і матеріально» застарів. Процес оновлення, за словами О.КУЗЬМУКА, має тривати щонайменше 15 років. На переконання О.КУЗЬМУКА, на даний час негайного вирішення потребують інші нагальні проблеми ЗСУ.

«Танки не першочергове завдання. Зараз потрібно вкладати кошти в модернізацію авіації систем ППО та розвідку», - підсумував О.КУЗЬМУК.