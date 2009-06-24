Євро-2012: Ющенко рекомендує рівнятися на Харків

Харків. 24 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО позитивно оцінив досягнення Харкова в підготовці до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час поїздки до Харкова, де побував на двох ключових об`єктах програми підготовки міста до Євро-2012: на стадіоні «Металіст» та в Міжнародному аеропорту «Харків».

Відповідаючи на запитання журналістів, глава держави охарактеризував Харків як місто, яке найбільше сьогодні відповідає графіку робіт, передбачених на другий квартал і в цілому на 2009 рік. В.ЮЩЕНКО зазначив, що ні по жодному з об`єктів Харківського регіону, включених у Держпрограму підготовки до Євро-2012, немає ніяких претензій до динаміки виконання робіт. Це, на думку Президента України, стосується і спортивної інфраструктури (реконструкції спорткомплексу «Металіст», котра ведеться генеральним інвестором з випередженням графіка), і туристичної, де вже сформовані договірні зобов`язання з відповідним вимогам УЄФА пулом готелів.

У той же час В.ЮЩЕНКО назвав проблемними два питання, що знаходяться в сфері виняткової компетенції уряду: реконструкцію злітно-посадочної смуги Міжнародного аеропорту «Харків» і дорожнього будівництва (включаючи реконструкцію магістралі «Київ-Харків»). На думку глави держави, місія уряду в 2009 році полягає в тому, щоб забезпечити ці два напрямки джерелами фінансування в необхідному обсязі і забезпечити їх своєчасне надходження на об`єкти згідно із затвердженим графіком.

Крім того, Президент України підкреслив, що виділення передбачених Державною програмою підготовки до Євро-2012 бюджетних асигнувань на завершення реконструкції ОСК «Металіст» (206,6 млн. грн.), є безумовним зобов`язанням держави, питання швидкого виконання якого він планує завтра поставити перед урядом.

Також В.ЮЩЕНКО назвав рису, котра відрізняє Харків від інших міст-претендентів на право провести матчі Євро-2012, - унікальну команду, яка забезпечує виключно високий рівень організації підготовчих робіт. Глава держави висловив особливу подяку керівникам місцевих органів влади і генеральному інвестору та рекомендував іншим містам активно використовувати досвід Харкова.

Під час поїздки Президента супроводжували мер Харкова Михайло ДОБКІН, губернатор Харківської області Арсен АВАКОВ, генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ та інші представники політичної та ділової еліти регіону.