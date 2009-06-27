Польща виділяє $1 млрд. на аеропорти до 2012 р.

13:23, 27 червня 2009
Харьків
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Передає кореспондент УНІАН

Харків. 27 червня. УНІАН. Уряд Польщі має намір виділити на модернізацію існуючих у країні аеропортів більш як 1,1 млрд. доларів (за курсом 3,2 злотих за долар) до 2012 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Польщі, за даними видання Gazeta Prawna, польський ринок авіаперевезень, незважаючи на кризу, входить до 15 ринків світу, що найбільш швидко розвиваються.

Модернізація здійснюється, зокрема, в рамках підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«У 2012 році під час чемпіонату Європи з футболу ми прийматимемо особливо великий потік пасажирів», - сказав виданню міністр інфраструктури Цезарій ГРАБАРЧИК, назвавши головним завданням збільшення пропускної спроможності аеропортів.

Міністр зазначив, що УЄФА позитивно оцінює модернізацію польських аеропортів, і висловив надію, що подальші оцінки також будуть позитивними.

Він запевнив, що робитиме подальші кроки для розвитку менших аеропортів, зокрема, в Лодзі та Бигдощах.

Як пише видання, розвитку ринку авіаперевезень в Польщі сприяє значна кількість т.зв. «дешевих авіаліній», серед яких угорська Wizzair, яка з минулого року почала працювати і в Україні.

За даними газети, тільки в аеропорту в Катовіце (на півдні Польщі) Wizzair минулого року перевезла 1,4 млн. пасажирів із 2,5 млн. загальної кількості чоловік, які скористалися послугами цього аеропорту.

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