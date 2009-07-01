За тиждень охочих купити квартиру в Харкові стало на 50% менше

Харків. 1 червня. УНІАН. За тиждень з 23-30.06.09 кількість покупців зменшилася на 50%, кількість виставлених об`єктів зменшилася на 18%. Середня вартість одного квадратного метра вторинного житла становила $914. Про це повідомляє «Главное» з посиланням на видання «Ліга» та аналітичний відділ Української Гільдії Рієлторів (УГР).

На думку рієлторів, зниження кількості експозиції пояснюється великою кількістю вихідних (3 дні в тиждень).

«Квартири продовжують виставлятися по завищених цінах. Ринок активний» - заявив Сергій ШКІЛЬОВ, начальник аналітичного відділу УГР.

Що стосується оренди, та кількість пропозицій збільшилася на 4%. Спостерігається невелике зростання за рахунок того, що виставляються об`єкти по вищих цінах, ніж реальні ціни оренди. Але при цьому господарі торгуються, і реальний договір оренди підписується за ціною на 10-15% нижче заявленої.