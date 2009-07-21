Долар і євро на міжбанку пішли вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,7840/7,8120, на 12:00 котирування підвищилися до 7,8175/7,8350 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги російським рублем стартували котируваннями 0,2501/0,2511, до 12:00 ціни підвищилися - 0,2516/25. На російському валютному ринку курс долар-рубль підвищився, і на 12:00 встановився на рівні 31.0300(0.0050).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4197/99, до 12.00 залишаючись в тому ж коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,0520/11,0950, до 12:00 ціни підвищилися до 11,1025/11,1365.