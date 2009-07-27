Судити матч «Металіста» з «Рієкою» будуть фіни

13:24, 27 липня 2009
Харьків
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Головний арбітр – Юні Хюютія

Бригада арбітрів з Фінляндії працюватиме на першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, у якому хорватська «Рієка» прийматиме харківський «Металіст».

Про це повідомив офіційний сайт харківського футбольного клубу. Головний арбітр – Юні Хюютія (Jouni Hyytiä). Саме він працював головним арбітром в пам’ятному матчі «Металіст»-«Евертон», який відбувся 4 жовтня 2007 року.

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