Результати матчів Ліги Європи

Закінчилися матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи

Фенербахче (Туреччина) – Гонвед (Угорщина) 5:1

Атлетік Більбао (Іспанія) – Янг Бойз (Швейцарія) 0:1

Васлуй (Румунія) – Омонія (Кіпр) 2:0

Рієка (Хорватія) – Металіст (Україна) 1:2

ПСВ Ейндховен (Голландія) – Чорно море (Болгарія) 1:0

Рома (Італія) – Гент (Бельгія) 3:1

Севойно (Сербія) – Лілль (Франція) 0:2

Спортинг Брага (Португалія) – Ельфсборг (Швеція) 1:2

Стяуа (Румунія) – Мазервелл (Шотландія) 3:0

Хельсингборг (Норвегія) – Сараєво (Боснія) 2:1

Брюгге (Бельгія) – Лахті (Фінляндія) 3:2

Рандерс (Данія) – Гамбург (Німеччина) 0:4

Славія Сараєво (Боснія) – Кошице (Словаччина) 0:2

Ветра (Литва) – Фулхем (Англія) 0:3

Металург Донецьк (Україна) – Інтерблок (Словенія) 2:0

Полонія Варшава (Польща) – Бреда (Голландія) 0:1

ЦСКА Софія (Болгарія) – Деррі Сіті (Ірландія) 1:0

Абердін (Шотландія) – Сигма (Чехія) 1:5

Сент-Патрікс (Ірландія) – Крила Рад (Росія) 1:0

Маккабі Нетанія (Ізраїль) – Галатасарай (Туреччина) 1:4

Вадуц (Ліхтенштейн) – Слован Ліберец (Чехія) 0:1

Жиліна (Словаччина) – Хайдук Спліт (Хорватія) 1:1

Войводіна (Сербія) – Аустрія Відень (Австрія) 1:1

КР Рейк`явік (Ісландія) – Базель (Швейцарія) 2:2

Рапід Відень (Австрія) – АПОП Кіранас (Кіпр) 2:1

Бреннбю (Данія) – Легія Варшава (Польща) 1:1

Волеренга (Норвегія) – ПАОК (Греція) 1:2

Гетеборг (Швеція) – Хапоель Тель-Авів (Ізраїль) 1:3

Тромсе (Норвегія) – Славен (Хорватія) 2:1

Фредрікстад (Норвегія) – Лех (Польща) 1:6

Хонка (Фінляндія) – Карабах (Азербайджан) 0:1

Динамо Тбілісі (Грузія) – Црвена Звезда (Сербія) 2:0

Работнічки (Македонія) – Оденсе (Данія) 3:4

Петровац (Чорногорія) – Штурм (Австрія) 1:2

Бней-Єгуда (Ізраїль) – Пасуш де Феррейра 1:0

Матчі у відповідь - 6 серпня.

У третьому кваліфікаційному раунді грають:

- володарі кубків країн, що посіли 18-29 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА 2008;

- команди, що посіли 2-і місця в чемпіонатах країн, що мають 16-18 місця в таблиці;

- команди, що посіли 3-і місця в чемпіонатах країн, що мають 10-15 місця в таблиці;

- команди, що посіли 4-і місця в чемпіонатах країн, що мають 7-9 місця в таблиці;

- команди, що посіли 5-і місця в чемпіонатах країн, що мають 4-6 місця в таблиці;

- команди, що посіли 6-і місця в чемпіонатах країн, що мають 1-3 місця в таблиці;

- команди, що вийшли з другого кваліфікаційного раунду.