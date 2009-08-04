У Харкові одна квартира за день горіла двічі

Квартира на Полтавському Шляху горіла двічі за один день. За інформацією прес-служби облуправління МНС, спочатку про пожежу на третьому поверсі будинку в Ленінському районі повідомили сусіди.

Коли пожежні приїхали, господарів квартири не було вдома. У квартирі горіли меблі й речі на кухні. Площа пожежі була 5 квадратних метрів. Вогонь рятувальники загасили за півгодини.

Коли господарі прибули додому, то сусіди попередили їх, що включати електроприлади небезпечно. Але вони вирішили позбавитися від запаху диму і включили витяжку – знову почалася пожежа. МНСники приїхали за викликом і швидко загасили полум’я – спалахнув пил у витяжці.

А ось що стало причиною першої пожежі, зараз з’ясовують фахівці.

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