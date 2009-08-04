У Харкові горіли колишні військові приміщення

Приміщення на вулиці Володарського – раніше вони належали Харківському університету повітряних сил – горіли минулої ночі, повідомили у прес-службі облуправління МНС.

НВ трапився вночі. У МНС повідомили близько о пів на третю. Коли пожежники приїхали на місце події, горіли дахи порожніх ангарів та боксів, у яких раніше була майстерня. Вогонь охопив близько 300 квадратних метрів. Територія порожня, про НВ повідомили жителі сусідніх будинків. Загасити пожежу вдалося лише до 5-ї години ранку. У вогні ніхто не постраждав, зараз фахівці з’ясовують причини пожежі.

Медіапорт