У Харкові горіли колишні військові приміщення
13:33, 04 серпня 2009Харьків
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Фахівці з’ясовують причини пожежі
Приміщення на вулиці Володарського – раніше вони належали Харківському університету повітряних сил – горіли минулої ночі, повідомили у прес-службі облуправління МНС.
НВ трапився вночі. У МНС повідомили близько о пів на третю. Коли пожежники приїхали на місце події, горіли дахи порожніх ангарів та боксів, у яких раніше була майстерня. Вогонь охопив близько 300 квадратних метрів. Територія порожня, про НВ повідомили жителі сусідніх будинків. Загасити пожежу вдалося лише до 5-ї години ранку. У вогні ніхто не постраждав, зараз фахівці з’ясовують причини пожежі.
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