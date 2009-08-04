Металіст не отримує обіцяних 15 мільйонів?

Обіцяних п’ятнадцяти мільйонів гривень стадіон «Металіст» може ще довго не побачити. Про це попередив перший віце-губернатор Володимир Бабаєв на сьогоднішньому брифінгу після сесії облради.

Сьогодні депутати прийняли зміни до бюджету області. Один з пунктів – зміна джерела фінансування робіт на стадіоні «Металіст». Кошти виділяли з бюджету розвитку, але він останнім часом наповнюється погано, пояснює Володимир Бабаєв.

Тому вирішили виділити 15 млн. грн. із загального фонду. Їх хотіли розподілити для того, щоб розрахуватися за вже виконані роботи на стадіоні, відзначив сьогодні перший віце-губернатор.

Проте, через інсуліновий конфлікт на сесії між облдержадміністрацією і депутатським корпусом з приводу роздробленого механізму закупівель препаратів, Володимир Бабаєв пообіцяв звернутися в прокуратуру області, щоб та внесла протест на рішення.

Оскільки інсулін – один з пунктів того ж рішення, яке прописує джерело витрат на стадіон «Металіст», то протест вплине на всі витрати, прописані у рішенні.

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