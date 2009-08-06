Молодий парубок потонув у Безлюдівському водосховищі
11:08, 06 серпня 2009Харьків
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Три дні шукали водолази 21-річного хлопця, який потонув у водоймі в селищі Безлюдівка.
За даними прес-служби облуправління МНС, загиблий у неділю відпочивав з друзями. Пішов купатися, заплив далеко та пропав. Два дні співробітники водолазно-рятувальної служби Журавльовського гідропарку вели пошуки молодого чоловіка. Знайшли його на третій день водолази МНС на глибині 6 метрів.
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