Молодий парубок потонув у Безлюдівському водосховищі

Три дні шукали водолази 21-річного хлопця, який потонув у водоймі в селищі Безлюдівка.

За даними прес-служби облуправління МНС, загиблий у неділю відпочивав з друзями. Пішов купатися, заплив далеко та пропав. Два дні співробітники водолазно-рятувальної служби Журавльовського гідропарку вели пошуки молодого чоловіка. Знайшли його на третій день водолази МНС на глибині 6 метрів.

Медиапорт