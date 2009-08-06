В Україні в липні зафіксовано дефляцію

В Україні дефляція в липні 2009 р. до червня 2009 р. становила 0,1%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, з початку року інфляція становила 8,5%.

Відносно липня минулого року інфляція в липні ц.р. становила 15,5%.

Інфляція за січень-липень 2009 р. до аналогічного періоду 2008 р. склала 17,3%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в червні становила 1,1%, з початку року – 8,6%. Інфляція в січні–червні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, становила 17,6%, червень до червня – 15%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).