Військові намагатимуться вивезти боєприпаси з Лозової до кінця року

В основному, до кінця цього року з 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України, розташованого у Лозовій, будуть вивезені всі боєприпаси, які призначені до вивезення. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал армії Сергій КИРИЧЕНКО, який сьогодні відвідує територію арсеналу й бере участь у нараді з питань вилучення звідти пороху та боєприпасів.

За його словами, боєприпаси перевозяться на інші перспективні склади, в основному,

на 62-й арсенал Південного оперативного командування, що на Кіровоградщині.

Враховуючи важливість вирішення цього завдання державного значення, “Укрзалізниця” безкоштовно виділила військовим вагони для перевезення боєприпасів. Й воно розпочалося 3 липня. Тоді близько 200 тонн боєприпасів, що зберігалися у сховищах, було завантажено у 6 залізничних вагонів. Але наразі вивезення боєприпасів призупинено. С. КИРИЧЕНКО пояснив це тим, що на Кіровоградщині ще технічно не повністю готові майданчики для цього.

За експертними даними, для повного вивезення боєприпасів з території 61-го арсеналу Південного оперативного командування необхідно 122 вагони, при цьому загальна вартість робіт складає 3 млн. грн.

Але з 61-го арсеналу планується вивезти до кінця поточного року тільки 3,5 тис. тонн боєприпасів. Більшу ж частину тих, що залишились, необхідно утилізувати, зауважив С. КИРИЧЕНКО.

Довідка УНІАН. 27 серпня 2008 р. трапилася пожежа на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України, розташованому біля міста Лозова в Харківській області. Це призвело до вибуху снарядів, внаслідок чого було руйнування будівель. Довелося частково евакуювати жителів військового містечка, а також мешканців Лозової з населенням більше 60 тис. чол. На момент НП на складі зберігалося майже 90 тис. тонн боєприпасів.