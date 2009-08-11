Трамваї №23 і 26 на чотири дні змінять маршрут

Рух трамваїв по пр. Тракторобудівників і пр. Московському закривається з 11 по 14 серпня.

На ділянці на пр. Тракторобудівників в районі вул. Немишлянськоюї мінятимуть трамвайні колії, тому трамваї не ходитимуть по пр. Тракторобудівників і пр. Московському (на ділянці від Салтівського шосе до кінцевої зупинки «Південно-Східна») з 9.30 до 15.00 з 11 по 14 серпня.

За даними сайту міськвиконкому, трамваї в цей час ходитимуть так:

№23: ст. «Салтівська» - пр. Тракторобудівників – Салтівське шосе - 602 м/р;

№26: парк ім. Горького – вул. Весніна – вул. Матюшенка – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – Салтівське шосе - 602 м/р.

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